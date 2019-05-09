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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء لشؤون الوزراء العُمانيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-09
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
11:01 PM
هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء لشؤون الوزراء العُماني ،
المصدر : الخليج 365
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