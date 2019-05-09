محمد بن مسعود - الدمام - بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الفكر الكوبيين أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل اليوم, في العاصمة هافانا، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك. حضر حفل الإفطار عددٌ من المسؤولين الكوبيين, ورجال الفكر والأدب وجمع من الإعلاميين الكوبيين, ورئيس وأعضاء الرابطة الإسلامية الكوبية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدين لدى كوبا ومنسوبو السفارة. سفير خادم الحرمين لدى كوبا يُقيم حفل الإفطار السنوي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-09 أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل اليوم, في العاصمة هافانا، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك. حضر حفل الإفطار عددٌ من المسؤولين الكوبيين, ورجال الفكر والأدب وجمع من الإعلاميين الكوبيين, ورئيس وأعضاء الرابطة الإسلامية الكوبية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدين لدى كوبا ومنسوبو السفارة. Advertisements 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 10:47 PM بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الفكر الكوبيين بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الفكر الكوبيين أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل اليوم, في العاصمة هافانا، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك. حضر حفل الإفطار عددٌ من المسؤولين الكوبيين, ورجال الفكر والأدب وجمع من الإعلاميين الكوبيين, ورئيس وأعضاء الرابطة الإسلامية الكوبية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدين لدى كوبا ومنسوبو السفارة. ، سفير خادم الحرمين لدى كوبا يُقيم حفل الإفطار السنوي ،

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