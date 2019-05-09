واعظ أزهري : اعتذار “عائض القرني” ليس كافيًا ويجب أن يكمل توبته

قال الواعظ المصري أحمد الترك وهو أحد دعاة الأزهر، إن توبة الشيخ عائض القرني لا يجب أن تقتصر على الاعتذار فقط، وأنه يجب أن يكمل توبته. وأضاف في تصريحات بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية ، أن التطرف الفكري، الذي يصل إليه أي عالم أو إنسان يجب أن تكون توبته منه فكرية وعلمية.

يجب أن يسخر حياته لتصحيح المناهج

وأوضح الترك، أن من تورط في تضليل الشباب ونشر الكتب والفتاوى، التي تبعها الكثير من الناس، يجب أن يسخر حياته لتصحيح المناهج، التي أفتى بها، وأن ينشرها بنفس المستوى، وأن يعمل على وصولها إلى أكبر عدد من الشباب كما حدث في فتاوى التكفير. وتابع الترك: “فتح باب المراجعات أصبح مهما، وموقف القرني سيتسبب في خلخلة مواقف التكفيريين والتنظيمات المتطرفة”، مشيرا إلى أنه يجب العمل على ذلك بالعلم.