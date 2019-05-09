لقي مسعف في هيئة الهلال الأحمر السعودي مصرعه في حـادث مروري على طريق الأفلاج صباح اليوم الخميس. وكان المسعف حمد السهلي قد انتهى للتو من نوبة عمله في مركز إسعاف الرقمية واستقل سيارته للعودة إلى منزله عندما تعرض للحادث الذي أودى بحياته.
وباشر زملاء المسعف الحادث، وصدموا حين رأوا رفيقهم في العمل متوفى أمامهم، وأصيب أحدهم بانهيار عصبي وجرى نقله للمستشفى. ونقل مدير عام هيئة الهلال الأحمر تعازي منسوبيها لذوي الوفقيد وزملائه الذين لا يزال بعضهم في حال الصدمة من الموقف.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسعف على طريق الأفلاج.. وزملاؤه يصابون بصدمة نفسية بعد مباشرتهم الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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