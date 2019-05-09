شاهد: أبناء الأمير فهد الفيصل يروون قصة طلب والدهم من الملك عبدالعزيز إشراكه في معركة...

روى أبناء الأمير الراحل فهد الفيصل، وقائع مشاركة والدهم في معركة “السبلة” عام 1347هـ تحت راية الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وقال الأمير متعب بن فهد الفيصل إن والده كان حينها عند قصر المؤسس برفقة الملك خالد والأمير محمد، وتحمّس عندما رأي تهليل وتكبير الجنود الذاهبين للمعركة، قبل الذهاب لليمن لمواجهة جيش الإمام يحيى.

وأضاف في مداخلته ببرنامج “الراحل” على قناة “روتانا خليجية” أن والده دخل على الملك عبدالعزيز وقد أجهش بالبكاء وطلب منه الذهاب للمعركة، فاحتضنه الملك لمّا رأى حماسه وتمسّكه بالذهاب للمعركة، مضيفا ًبأن الملك المؤسس كان يفاخر بموقف الأمير فهد الفيصل بين باقي الأمراء والمسؤولين. وبالقرب من نجران، أظهر الأمير الراحل بسالة كبيرة في قتاله مع الجيش، حيث قادهم إلى النصر على جيش الإمام يحيى، حيث استغرقت رحلته من وإلى الرياض أكثر من عام كامل من الحروب والمعارك والظروف القاسية. فيما قال نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل إن والده اشترك في غزوات اليمن، حيث كان طريقه في الجبال الوعرة بجانب قلة وصعوبة نقل المؤن التي اضطرّتهم إلى أكل الغربان، بخلاف طريق جيش الملك فيصل الذي ذهب للمعركة عبر “تهامة” مع توفّر المؤن وسبل الراحة.