أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق.. الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرًا بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة.

وقالت الهيئة في التقرير الذي نشره موقعها الإلكتروني، إنّ الفرصة لا تزال مهيأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وكذلك على منطقتي الرياض والشرقية، كما يُتوقع تأثير العوالق الترابية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وتكون حالة البحر الأحمر متوسط الموج، ويشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية، وتكون سرعتها 16- 40 كيلومترًا/ ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين. أمّا الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36 كيلومترًا/ ساعة، بينما تكون حالة الموج من خفيفة إلى متوسطة.

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وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، قد حذّر في وقتٍ سابق من اليوم الخميس، من تدنّي مدى الرؤية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق.

وقال المركز -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف- الرياض- مكة- المدينة، الساحل)»، داعيًّا إلى أخذ الحيطة والحذر حفظًا لسلامة مرتادي الطرق.

وعلى إثر هذه الحالة الجوية، شهد طريق الطائف– الرياض حادث تصادم تسع سيارات، أسفر عن سقوط مصابين، حسبما أعلن المركز دون أن يوضح عددهم.