وفاة اثنين وإصابة 22 آخرين في حادث سير على طريق الرياض - مكة

توفي اثنان وأصيب 22 آخرون، مساء اليوم، في حادث سير على الطريق السريع الرياض - مكة المكرمة .

وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث، مدعومة بفرق الإسناد؛ لنقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى القويعية.

وأعلن قسم الطوارئ والإسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ؛ حيث تم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.

وأكد الهلال الأحمر استقبال جميع الحالات، منها حالتا وفاة و٤ حالات حرجة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين.

وأعلنت طوارئ صحة الرياض بقيادة الدكتور فايع المحياني حالة الطوارئ؛ لدعم المستشفى ونقل من يتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن.

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من جانبه، قال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات الدكتور فايع ناصر المحياني، إن «صحة الرياض فعلت خططها المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال إعلان حالة الطوارئ لدعم المستشفى ونقل من يتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن».

وقال إنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الهلال الأحمر وتم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقع الحادث لمستشفى القويعية من قبل مركز النقل الإسعافي بمستشفى القويعية.

وناشد المحياني سالكي الطرق، وخصوصاً قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.

وأشار إلى أن صحة الرياض تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، حذّر، في وقت سابق من اليوم، من تدني مدى الرؤية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق، بينها طريق «الطائف - الرياض» الذي شهد هذا الحادث المروري.



وقال المركز عبر حسابه على «تويتر»: «تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف - الرياض - مكة – المدينة - الساحل)»، داعيًّا إلى أخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة مرتادي الطرق.



وكان جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدر، في وقت سابق، تنبيهًا لسكان منطقتي الرياض والشرقية، محذرًا من طقس الساعات المقبلة، والتي تتأثر فيها محافظات المنطقتين، بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.