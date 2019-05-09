«911»: تدني الرؤية الأفقية على بعض الطرق بسبب رياح مثيرة للأتربة

دعا مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر..
حذّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من تدنّي مدى الرؤية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على بعض الطرق.
وقال المركز -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من طرق (الطائف– الرياض- مكة– المدينة، الساحل)»، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر حفظًا لسلامة مرتادي الطرق.
في سياق متصل، جدّدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التنبيه إلى هطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية، وتحديدًا (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، ورأس تنورة وقرية العليا)، وبدأت هذه الحالة الجوية في الواحدة من ظهر اليوم وتستمر حتى الواحدة من فجر غدٍ الجمعة.
كما أصدر جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض، محذرًا من طقس الساعات القادمة والتي تتأثر فيها محافظاتها، بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.
وقال «الإنذار المبكر» في تنبيه نشرته هيئة الأرصاد، إنَّ محافظات الخرج، والدوادمي، والرياض، والزلفي، والقويعية، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدّي إلى تدنّي الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة المشار إليها تنتهي في الثانية فجرًا.
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