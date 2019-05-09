«حساب المواطن» يوضح تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة: إيداع 2.5 مليار ريال للمستفيدين

أودع برنامج حساب المواطن اليوم 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو من العام الجاري؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيًا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 42.5 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لثمانية عشرة دفعة أكثر من 333 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيدًا بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

ونوّه المتحدث الرسمي بأن فريق الدعم في مركز الاتصال يرحبون باستفسارات المستفيدين ويستقبلونها خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ومن الساعة الثامنة مساءً إلى الواحدة صباحًا، كما يرحب فريق التواصل باستقبال أي استفسار على مدار الساعة وذلك من خلال حساب خدمة العملاء @Citizen_care.

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وشدد على أهمية تحديث بيانات ودخل المستفيد الرئيسي والتابعين بشكل صحيح ودقيق عند وجود أي تغيير موضحًا بأنه يمكن للمستفيدين الإضافة والتعديل على البيانات أو الدخل في حال طرأ أي تغيير من خلال الرابط https://portal.ca.gov.sa، وذلك لتفادي عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة.

وكان «حساب المواطن» قد أعلن، أمس الأربعاء، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج، مشيرًا إلى أن عملية الإيداع مستمرة حتى نهاية اليوم الخميس.

ويستهدف «حساب المواطن» تعويض المستفيدين منخفضي ومتوسطي الدخل عن الزيادات الحاصلة في أسعار البنزين والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ويعتمد في تحديد مقدار الدعم لكل مستفيد، على مقدار الدخل الشهري للمتقدم، وعدد أفراد أسرته وأعمارهم.