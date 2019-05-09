السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من السيد فهد بن محمود آل سعيد

جدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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22:35ت م

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