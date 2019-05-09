السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوبا يُقيم حفل الإفطار السنوي



هافانا 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل اليوم, في العاصمة هافانا، حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك .

حضر حفل الإفطار عدد من المسؤولين الكوببين, ورجال الفكر والأدب وجمع من الإعلاميين الكوبيين, ورئيس وأعضاء الرابطة الإسلامية الكوبية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدين لدى كوبا ومنسوبو السفارة.

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22:20ت م

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