السعودية اليوم / الولايات المتحدة تعلن احتجاز سفينة فحم كورية شمالية بتهمة انتهاك العقوبات



واشنطن 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم احتجاز سفينة شحن ضخمة تابعة لكوريا الشمالية انتهكت العقوبات المفروضة على بيونجيانج من خلال شحن الفحم منها بصورة غير مشروعة.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية إن السفينة، التي صادرتها سلطات بحرية أجنبية من قبل في أبريل 2018، هي حالياً في حيازة الولايات المتحدة وتقترب من مياهها الإقليمية.

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22:08ت م

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