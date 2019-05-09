السعودية اليوم / مصرع اثنين من العناصر الإرهابية إثر اشتباكات مع القوات الباكستانية في منطقة وزيرستان



إسلام آباد 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

لقي اثنان من العناصر الإرهابية مصرعهم بعد اشتباكات وقعت اليوم مع قوات الأمن الباكستانية في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن قوات الأمن نفذت عملية تمشيط في منطقة وزيرستان، واشتبكت مع عناصر مسلحة كانت مختبئة في تلك المنطقة، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمر عدة ساعات.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية، وصادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات.

وبيّنت أن العملية جاءت للبحث عن العناصر المسلحة التي نفذت هجوماً قبل أيام على وحدة من قوات الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود باكستانيين وإصابة ثمانية.

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22:07ت م

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