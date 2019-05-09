تعرف على أسعار باقات حجاج الداخل لهذا العام

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن أسعار باقات الحج لمؤسسات الداخل في موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تتضمن أربع باقات أساسية، تشتمل كل باقة منها على عدة فئات على النحو التالي.

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الباقات الاقتصادية: يتراوح سعر باقة “اقتصادي 1” ما بين 3947 ريالاً إلى 4574 بحسب اختلاف خدمات الفئات السبع التي تشتمل عليها الباقة، وتضمنها لخدمة القطار أم لا، أما باقة “اقتصادي 2” فيبلغ سعرها 3465 ريالاً.

باقات الضيافة: يتراوح سعر باقة “ضيافة 1” ما بين 7561 ريالاً إلى 8161 ريالاً، وتشتمل على سبع فئات. أما باقة “ضيافة 2” فتبدأ أسعارها من 7310 ريالات وتصل إلى 7910 ريالات.

ويبدأ سعر باقة “ضيافة 3” من 6508 ريالات ويصل إلى 7108 ريالات، أما باقة “ضيافة 4” فيبدأ سعرها من 5708 ريالات ويصل إلى 6308 ريالات.

أسعار أبراج منى: حددت وزارة الحج والعمرة سعر إقامة الحاج الواحد في أبراج منى بـ 11905 ريالات، حيث شرعت الوزارة في تخصيص مخيمات شركات ومؤسسات الحج، وستنتهي عملية التخصيص يوم الأحد القادم.