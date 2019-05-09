فيديو.. المغامسي يوضح علاقة لحم الإبل بنقض الوضوء

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، العلاقة بين تناول لحم الإبل ونقض الوضوء، حيث أكّد أن هناك اختلافاً بين العلماء في تلك المسألة.

وأضاف المغامسي خلال لقائه ببرنامج “منابر النور” على قناة MBC: إن الأمر مُختلَف فيه منذ القِدم، حيث ورد في الحديث الصحيح “أن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وآله سلم) أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، وإن شئت فتوضأ، فقال: والإبل؟ قال: فتوضأ”.

Advertisements

ولفت المغامسي إلى أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، حيث تم الأخذ بالحكم في عهد الخلفاء الأربعة، وعمل به كبار الصحابة مُستندين على حديث “لا يُتوضأ من لحم مسته النار”.

وتابع المغامسي أن الإمام أحمد ذهب إلى أن تناول لحم الإبل ينقض الوضوء، حيث تبعه جمعٌ من أهل العلم كالبيهقي وغيره.