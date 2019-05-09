- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية عن حادث اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض.
وقال المركز في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” إنه ورد بلاغ من مواطن عن اصطدام 9 مركبات في طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض نتج عنه عدد من الإصابات.
وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.