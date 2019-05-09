2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية عن حادث اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض.

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وقال المركز في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” إنه ورد بلاغ من مواطن عن اصطدام 9 مركبات في طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض نتج عنه عدد من الإصابات.

وأضاف المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.