تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة على الرياض

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً على منطقة الرياض، حيث حذّرت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.

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وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التنبيه يشمل ”الخرج – الدوادمي – الرياض – القويعية – المجمعة – حوطة بني تميم – عفيف“.

وتوقعت الهيئة الأرصاد أن تستمر الحالة على حتى الساعة 02:00 من فجر يوم غد الجمعة بمشيئة الله.