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ترامب: أريد من القادة الإيرانيين أن يتصلوا بي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر تهديد جدي، مشيراً إلى أنه لا يستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران.
وتابع ترامب في نفس الوقت أنه منفتح على الحوار مع الإيرانيين داعياً القيادة الإيرانية إلى الاتصال به مباشرة.
وكان ترامب، أعلن أمس الأربعاء، عن عقوبات ضد صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تغير طهران جذرياً سلوكها”.
وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي “يوماً ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق” جديد.
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