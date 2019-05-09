الان تتابع اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن حادث اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض.
وقال المركز في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” بلاغ من مواطن عن اصطدام 9 مركبات في طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض نتج عنه عدد من الاصابات
وأضاف إن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
في السياق، أعلنت صحة الطائف حالة الطوارئ في مستشفى ظلم العام ومستشفى الخرمة والموية للمساندة.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.