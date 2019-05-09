جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن حادث اصطدام 9 مركبات على طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض.

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وقال المركز في بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” بلاغ من مواطن عن اصطدام 9 مركبات في طريق الطائف الرياض باتجاه الرياض نتج عنه عدد من الاصابات

وأضاف إن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

في السياق، أعلنت صحة الطائف حالة الطوارئ في مستشفى ظلم العام ومستشفى الخرمة والموية للمساندة.