شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسعف في حادث بعد انتهاء نوبته.. وزملاؤه بالمركز يباشرون بلاغه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

فجع أعضاء إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز الرقمية بوفاة زميلهم المسعف حمد السهلي بعد انتهاء نوبته في مركز إسعاف الرقمية التابع لمحافظة الرين، إثر حادث مروري وهو في طريقه إلى منزله صباح اليوم (الخميس).

وتلقت غرفة العمليات بلاغا بحادث سير على طريق الأفلاج عند الساعة السادسة و43 دقيقة، وتوجهت فرقة من مركز الرقمية للحادث، وتفاجأت الفرقة بأن الحادث لزميلهم في المركز الذي سلم النوبة للتو، وتم نقل الحالة لمستشفى الرين.

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ودخل زملاؤه في حالة بكاء وحزن شديد، على أثرها تم نقل أحدهم للمسشفى وتنويمه بسبب حالته الصحية.

وفي السياق، قال رئيس مركز الرقمية فهد الفيفي إن الزميل حمد السهلي رحمه الله من أفضل المسعفين ليس على مستوى المركز فحسب بل على مستوى المنطقة، ويشار إليه بالبنان، مشيداً بتحمله للعمل من خلال روحه الإنسانية، وأضاف «وفاة السهلي أصابتنا بصدمة وحزن كبيرين وندعو له بالرحمة وأن يلهم ذويه وزملاءه الصبر والسلوان».

من جهته، قدم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني باسم رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم ومنسوبي الهيئة كافة، أحر التعازي لذوي الفقيد، داعيا الله أن يرحمه وأن يلهمهم الصبر والسلون.

ووجه مدير الخدمات الإسعافية بالوقوف مع ذوي الفقيد وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة فيه رحمه الله في الهيئة وتسهيل أي إجراء لذويه.