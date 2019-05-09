شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 6121 وجبة غذائية جاهزة في المحافظات اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة، الضالع، صنعاء، مأرب، حضرموت)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة 6212 وجبة غذائية جاهزة في كل من: مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، ومديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع، وللنازحين في محافظة صنعاء، وللمستفيدين في محافظة مأرب، وفي مديرية تريم بحضرموت.

إذ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) 1224 وجبة غذائية للمرضى في المستشفيات وعابري السبيل والأيتام والأسر الفقيرة والنازحين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الثلاثاء) 1530 وجبة غذائية جاهزة للمرضى في المستشفيات واللاجئين الصوماليين في مديريتي الضالع وقعطبة بمحافظة الضالع.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1326 وجبة غذائية جاهزة لنازحي مديرية بني الحارث، ونازحي مديرية بني حشيش، ونازحي مديرية بني بهلول، ونازحي مديرية خولان في محافظة صنعاء.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1632 وجبة غذائية جاهزة للمستفيدين في محافظة مأرب اليمنية.

وجرى توزيع 180 وجبة غذائية في مستشفى هيئة مأرب العام، و80 وجبة في مستشفى كرى العام، و40 وجبة وزعت في المستشفى العسكري، فيما وزعت 322 وجبة غذائية لعابري السبيل والمسافرين، و40 وجبة غذائية استفاد منها الطلاب، و500 وجبة غذائية وزعت في مخيم الجفينة، و300 وجبة غذائية لسكن الجرحى، و170 وجبة قدمت لعمال الخدمات.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 وجبة غذائية جاهزة للنازحين وعابري السبيل في مديرية تريم بمحافظة حضرموت الوادي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن الشقيق ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية، ومشروع توزيع المساعدات الغذائية، وغيرها، التي ينفذها المركز في العديد من المناطق والمحافظات اليمنية، وذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الأحوال المعيشية للشعب اليمني والوقوف معه خلال أزمته الإنسانية الراهنة.