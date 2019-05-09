شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 4 آلاف كرتون تمور في مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأربعاء) 4000 كرتون من التمر لنازحي محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 4000 أسرة بواقع 24.000 فرد. ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الأحوال المعيشية للشعب اليمني والوقوف معه خلال أزمته الإنسانية الراهنة.



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