شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة محايل يتفقد مشاريع «مركز خلال» ويلتقي المقاولين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير)

تفقد وكيل محافظة محايل المكلف يحي بن محمد العاصمي، اليوم (الخميس)، عدد من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ في مركز خلال التابع للمحافظة.

والتقى وكيل المحافظة بالمقاولين خلال جولته التي رافقه فيها مدير فرع إدارة الطرق والنقل بمحايل علي عسيري ورئيس مركز خلال حفظي بن علي عسيري، حاثاً إياهم على سرعة الإنجاز وإنهاء المشروعات وفق العقود المبرمة معهم، فيما شملت الزيارة قريتي خلال وسيال.

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وأوضح وكيل المحافظة، أن الزيارة تأتي بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة عسير للوقوف على المشاريع التي تنفذ في المراكز والقرى التابعه لها، وبحث المعوقات التي تتسبب في تأخر تنفيذ المشروعات وسبل معالجتها بما يساهم في دفع عجلة التنمية.

من جهة أخرى، اطمئن وكيل المحافظة على صحة الجندي أول أحمد محمد آل الشاري عسيري، والعريف جابر محمد آل الشاري عسيري، والجندي أول علي محمد أل الشاري عسيري، الذين أصيبوا في الحد الجنوبي، وتمنى العاصمي لدى زيارته لهم في منزلهم بقرية سيال الشفاء العاجل.

وشكر والد المصابين وكيل المحافظة على زيارته غير المستغربة، سائلاً الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأعرب عن فخره واعتزازه بأبنائه الذين أصيبوا في ميدان العزة والكرامة، مؤكداً أن أبنائه أصيبوا وهم يدافعون عن تراب هذا الوطن الغالي، وهو وسام فخر لهم ولأسرتهم.