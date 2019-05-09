شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن ناصر يبحث المواضيع المشتركة مع الخارجية السويسرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اجتمع سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الاتحاد السويسري الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، بمساعد وزير الخارجية السويسرية السفير فولفغانغ اماديوس برولهارت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة السويسرية بيرن. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات. وأشاد منصور بن ناصر بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين مبدياً تطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى تطويرها. من جهته، رحب السفير برولهارت بالأمير منصور، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله الجديد.



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