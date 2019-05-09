شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد يدشن فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عرعر – "الحياة" | منذ 7 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 16:20

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، فعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر بحضور المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة محمد الجارد وعدد من منسوبي الفرع.



وأعلن تدشين فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للهلال الاحمر بواسطة رسالة صوتية عبر جهاز اللاسلكي والمرتبط بغرفة العمليات 997 وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة مباركا لهم حلول شهر رمضان المبارك.

واطلع أمير الحدود الشمالية على البرامج والفعاليات التي تقدمها الهيئة في هذه المناسبة التي تهدف إلى إبراز الدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي ورجالها وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع من خلال الفعاليات والأنشطة التوعوية المختلفة، منها نشر ثقافة التوعية الإسعافية عبر نشر النصائح والإرشادات من خلال إقامة عدد من المعارض في الأماكن العامة.

ونوه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى، إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.