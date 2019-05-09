دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإنذار المبكر ينبه سكان الشرقية والرياض من طقس الساعات القادمة

أصدر جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان منطقتي الرياض والشرقية، محذرًا من طقس الساعات القادمة والتي تتأثر فيها محافظات المنطقتين، بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.,

وقال الإنذار المبكر، في تنبيه نشرته هيئة الأرصاد، إن محافظات الخرج، والدوادمي، والرياض، والزلفي، والقويعية، والمجمعة، وحوطة بني تميم، وعفيف، تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة المشار إليها تنتهي في الثانية فجرًا.

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وفي نفس السياق، نبه الإنذار المبكر، سكان الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، بالمنطقة الشرقية من طقس الساعات القادمة، مشيرًا إلى تأثر تلك المحافظات بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدءًا من الثامنة مساء وحتى الثالثة فجرًا.