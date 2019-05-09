إمارة المدينة: خبر توقيع تصاميم شبكة المترو المتداول قديم

أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة، حقيقة ما تم تداوله بخصوص توقيع تصاميم شبكة مترو المدينة المنورة.
وقالت إمارة المدينة المنورة -في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «إشارة إلى الخبر المتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، نقلًا عن حساب الإمارة في (تويتر) بخصوص توقيع تصاميم شبكة مترو المدينة المنورة».
وأضافت إمارة المنطقة: «تود إمارة المنطقة إيضاح أن الخبر المشار إليه قديم نُشر في عام 2015، وبأن برنامج النقل العامّ للمدينة المنورة بخياراته المتعددة، لا يزال قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة ومتابع بشكل مستمرّ، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات تتعلق بهذا الموضوع في حينه».
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