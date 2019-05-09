، قرعة صعبة للمنتخب السعودي للناشئين في تصفيات آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة تصفيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 2020 لكرة القدم؛ المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، بمواجهة منتخبات: عمان، سورية، باكستان.

جاء ذلك في سحب القرعة الذي أقيم اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في التصفيات 47 منتخباً؛ حيث تم توزيع التصفيات على منطقتين جغرافيتين؛ هما: الغرب (غرب آسيا والجنوب والوسط) بمشاركة 25 فريقاً، والشرق (شرق آسيا وآسيان) بمشاركة 22 فريقاً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وتنطلق التصفيات يوم 14 سبتمبر المقبل للمنتخبات التي تضم خمسة منتخبات، على أن تنطلق منافسات بقية المجموعات يوم 18، وتختتم التصفيات يوم 22 من ذات الشهر.

- المجموعة الأولى: طاجيكستان، الأردن (المضيفة)، نيبال، سريلانكا، الكويت.

- المجموعة الثانية: الهند، أوزبكستان (المضيفة)، البحرين، تركمانستان.

- المجموعة الثالثة: إيران (المضيفة)، أفغانستان، فلسطين، المالديف.

- المجموعة الرابعة: عمان، السعودية (المضيفة)، سوريا، باكستان.

- المجموعة الخامسة: اليمن، بنغلادش، قطر (المضيفة)، بوتان.

- المجموعة السادسة: العراق، قرغيزستان (المضيفة)، لبنان، الإمارات.

كما أوقعت القرعة منتخب اليابان حامل اللقب في المجموعة العاشرة 2020، بمواجهة منتخبات ماليزيا وكمبوديا ولاوس.

قرعة شرق آسيا:

- المجموعة السابعة: إندونيسيا (المضيفة)، الصين، بروناي، الفلبين، جزر شمال ماريانا.

- المجموعة الثامنة: أستراليا، فيتنام (المضيفة)، تيمور الشرقية، منغوليا، ماكاو.

- المجموعة التاسعة: كوريا الشمالية، هونغ كونغ، سنغافورة (المضيفة)، غوام.

- المجموعة العاشرة: اليابان، ماليزيا، كمبوديا، لاوس (المضيفة).

- المجموعة الحادية عشرة: كوريا الجنوبية، تايلاند، ميانمار (المضيفة)، الصين تايبيه.

وقد حضر مراسم قرعتي تصفيات كأس آسيا للشباب وتصفيات كأس آسيا للناشئين: المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات السنيّة عبدالله المنصور، ومدير منتخب الناشئين "تحت 16 عامًا" عبدالله الواكد.