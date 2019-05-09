، "بيدرو إيمانويل" مدرب "التعاون": أرفع القبعة لـ"السعوديين" لاحترامهم وعشقهم لكرة القدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن السعودية تتمتع بالأمن والأمان وتحدّث عن رغبة التعاقد مع "برتغاليين" جدد

أبدى المدير الفني لنادي التعاون، البرتغالي بيدرو إيمانويل، بالغ سعادته بتحقيق لقب كأس الملك لفريقه للمرة الأولى في تاريخ النادي، معتبراً أن ما حدث كان إنجازاً رائعاً، كما أبدى سعادته بسير الفريق بمستوى ثابت وعال طيلة الموسم الرياضي الحالي.

وقال المدرب في تصريحات لصحيفة "noticiasaominuto" البرتغالية: "في البداية لم أكن أتوقع أن أكون هنا، لكن عندما قررت الذهاب للتعاون كان قراراً مدروساً بعناية فائقة".

وعن لقب الكأس قال: "حققنا نصراً هاماً للنادي والمدينة رغم قلة إمكانيات النادي مقارنة بفرق العاصمة مثل النصر والهلال، كما أن هذا اللقب ساهم في زيادة الرغبة لجلب مدربين برتغال.. حدثني اثنان من وكلاء الأعمال عن ترشيح اثنين من المدربين للعمل هنا في الموسم المقبل، كما أن نجاح خيسوس مع الهلال سابقاً وفيتوريا مع النصر ساهم في ذلك".

وعن السعودية والسعوديين قال: "أرفع القبعة للشعب السعودي .. هنا يحترمون كرة القدم تماماً .. هنا اللعبة للمتعة فقط لا مجال لأي شر أو ضرر للآخرين .. الأمن والأمان هنا كبير للغاية عكس ما يحدث عندنا في البرتغال .. هنا في السعودية ممكن اعتراضات فقط بصوت عال لكن لا وجود للإهانات".

كما امتدح المدرب إدارة ناديه، مشدداً على أنها لا تتدخل في عمله، مضيفاً أن السعوديين عاطفيون جداً تجاه كرة القدم؛ لذلك قد ترى فريقاً يغير ثلاثة مدربين في موسم واحد لأجل تحقيق النتائج الإيجابية.