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استبعد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، خصم نقاط من نادي الاتحاد ومنحها للنصر في اللقاء الذي شارك فيه.
جاء ذلك بعد أن أعلن نادي الاتحاد اليوم تلقيه إشعارًا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
وقال "أبو راشد" لـ"العربية": إنه في حال ثبت على اللاعب، فهو مَن يتحمل العقوبة، مبينًا أن اللجنة هي من تقرر مدة العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال ثبت ذلك فقط وأن للطرف المتضرر الحقَّ في الاستئناف.
وكان الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير؛ أكد أن بعض المواد المحظورة من الممكن أن تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالبًا بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.
وأشار عبر حسابه في "تويتر" إلى أن هناك حالتين لإثبات براءة فهد المولد؛ هما: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمُّد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
بعد عينة "المولد".. مختصّ يستبعد خصم نقاط من "الاتحاد" ومنحها لـ"النصر"قاسم الخبراني الخليج 365 2019-05-09
استبعد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، خصم نقاط من نادي الاتحاد ومنحها للنصر في اللقاء الذي شارك فيه.
جاء ذلك بعد أن أعلن نادي الاتحاد اليوم تلقيه إشعارًا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
وقال "أبو راشد" لـ"العربية": إنه في حال ثبت على اللاعب، فهو مَن يتحمل العقوبة، مبينًا أن اللجنة هي من تقرر مدة العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال ثبت ذلك فقط وأن للطرف المتضرر الحقَّ في الاستئناف.
وكان الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير؛ أكد أن بعض المواد المحظورة من الممكن أن تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالبًا بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.
وأشار عبر حسابه في "تويتر" إلى أن هناك حالتين لإثبات براءة فهد المولد؛ هما: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمُّد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
08:28 PM
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
09:25 PM
قال: في حال ثبت على اللاعب فهو من يتحمّل العقوبة واللجنة تقرّر المدة
استبعد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، خصم نقاط من نادي الاتحاد ومنحها للنصر في اللقاء الذي شارك فيه.
جاء ذلك بعد أن أعلن نادي الاتحاد اليوم تلقيه إشعارًا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الكروي الأول فهد المولد، بعد الفحص الطبي.
وقال "أبو راشد" لـ"العربية": إنه في حال ثبت على اللاعب، فهو مَن يتحمل العقوبة، مبينًا أن اللجنة هي من تقرر مدة العقوبة، مشيرًا إلى أنه في حال ثبت ذلك فقط وأن للطرف المتضرر الحقَّ في الاستئناف.
وكان الخبير القانوني والمتخصص في الكشف عن المنشطات أحمد الأمير؛ أكد أن بعض المواد المحظورة من الممكن أن تدخل جسم اللاعب دون علم منه عن ماهيتها، مطالبًا بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام على اللاعبين إلى أن تتضح الصورة.
وأشار عبر حسابه في "تويتر" إلى أن هناك حالتين لإثبات براءة فهد المولد؛ هما: وجود أخطاء في إجراءات المختبر المبلغ للنتيجة الإيجابية، أو عدم وجود التعمُّد والخطأ في وصول المادة المحظورة إليه ودخولها إلى جسمه.
، بعد عينة "المولد".. مختصّ يستبعد خصم نقاط من "الاتحاد" ومنحها لـ"النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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