قنصلية المملكة في بومباي: إنهاء إجراءات سفر “السبيعي” وغادر اليوم إلى جدة

أعلنت قنصلية المملكة في بومباي إنهاء إجراءات سفر المواطن شداد ناصر السبيعي، وأنه غادر اليوم إلى مدينة جدة. وقالت القنصلية في بيان لها: “بفضل الله تم انهاء إجراءات سفر المواطن شداد ناصر السبيعي، وقد غادر اليوم إلى مدينة جدة، ونودّ التأكيد على المواطنين الكرام الراغبين بزيارة الهند الاطلاع على الارشادات والتنبيهات، الموجودة على موقع القنصلية حتى لا يعرضوا أنفسهم وأسرهم إلى إجراءات أمنية قد تعيق سفرهم”.

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