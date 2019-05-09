شاهد: العروض الرمضانية تغري المتسوقين بالشراء في جازان

مع قرب شهر رمضان المبارك أعلن كثير من المحال سواء المراكز التجارية الكبرى أو غيرها في جازان ومحافظاتها عروضاً تسويقية للشهر الكريم، والتي حظيت بتوافد كبير من المتسوقين من مواطنين ومقيمين لشراء احتياجاتهم من مستلزمات شهر رمضان المبارك. وقال محمد الحكمي أحد المواطنين: إن العروض التي أعلن عنها الكثير من المحال التجارية هي لجذب المتسوقين ووجدناها فعلاً عروضاً ممتازة وعلى كثير من الأصناف التي تحتاجها الأسرة للشهر الفضيل، وخاصة المواد الغذائية والأجبان والخضراوات والفواكه

ويرى أحمد مدخلي أن تسابق المحال التجارية وغيرها لتقديم عروض تخفيضية للمتسوقين في شهر رمضان هو في صالح المستهلك في المقام الأول، فهو سيوفر جزء من ادخاره المالي للاستفادة منه في حاجيات أخرى يحتاجها في الشهر الفضيل. فيما أشار عبدالله فقيهي إلى أنه يقوم بشراء المستلزمات الرمضانية من الأسواق والمحال الكبيرة ومحال الجملة التي تكون فيها منافسة كبيرة في الأسعار ويجد فيها كل متطلبات الأسرة لشهر رمضان المبارك. وأضاف الفقيهي أن الشخص الذي لديه معرفة تامة بالأسعار قبل العروض يمكنه أن يفرق بين العروض الحقيقية التي تحرص المراكز على توفيرها لعملائها خدمة لهم وبين العروض الوهمية التي تستخدم لغش المستهلك وخداعه لتصريف ما هو قريب من انتهاء صلاحيته.