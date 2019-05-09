“الشؤون الإسلامية” تطلق تطبيق “مصحف المدينة النبوية” على الهواتف الذكية

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس) في مقر الوزارة بالرياض، النسخة الأولى من تطبيق “مصحف المدينة النبوية” على منصتي “iOS” و “Android”. وطوّر التطبيق مجمعُ الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الذي تشرف عليه الوزارة، ويتضمن التطبيق ترجمات للقرآن الكريم، ويدعم 13 لغة عالمية.
كما يتيح التطبيق الاستماع للتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم، وعرض كتب التفسير، ويتوفر كذلك على خاصية البحث والقراءة الليلية، ومتابعة الورد اليومي. ويوفر التطبيق كذلك معلومات عن أسباب تسمية السور، والألفاظ الغريبة في القرآن الكريم، كما يمكن المستخدمين من تصفح وتحميل عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع.
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