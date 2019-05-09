بالصور: ضبط استراحة بالطائف حولها مخالفون إلى موقع لتعبئة التمور والطحينة بطريقة غير صحية

أعلنت أمانة محافظة الطائف عن ضبط فرق التفتيش الخاصة بها استراحة، حوّلها مخالفون إلى موقع لتعبئة وتغليف التمور والطحينة بطريقة بدائية تفتقر لأدني الشروط الصحية ومتطلبات النظافة. وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق الاستراحة، والتحفظ على محتوياتها، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية. وبينت أنها قامت بتسليم العمالة المخالفة للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.

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