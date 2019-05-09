وزارة العدل تعتمد نقل 115 كتاب عدل لتغطية احتياجات عدد من المناطق

اعتمد نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف قرار نقل 115 كاتب عدل في عدد من مناطق المملكة من المتقدمين على حركة النقل بناء على الاستحقاق وتوفر الشروط اللازمة واكتمال مسوغات النقل.
وتأتي حركة النقل بناء على تقدير احتياج كتابات العدل في جميع مناطق المملكة من خلال الاطلاع على مؤشرات الأداء الإلكترونية وتحديد نسبة الأعمال التوثيقية لكل منطقة لتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال سرعة تقديم الخدمات التوثيقية، مع تحقيق الدقة والإتقان في مخرجات الأعمال الصادرة عن كتابات العدل.
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