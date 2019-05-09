بالفيديو.. الصحة تحذر من مفاجأة «المعدة المسكينة» بطوفان المأكولات على الإفطار

نصحت وزارة الصحة، بتقسيم الإفطار على أكثر من فترة بعد الصيام، بما يضمن تهيئة المعدة للطعام، مع الاهتمام بالخضراوات والفواكه أثناء وجبة السحور.

وأضافت الوزارة، خلال فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ليس من المنطق مفاجأة «المعدة المسكينة» بطوفان من المأكولات والمشروبات؛ حيث تتمدد لأكبر حجم ويصير الجسم في حالة استنفار.

وتابعت وزارة الصحة، أن ذلك يترتب عليه، مضاعفات مثل الشعور بالخمول والحموضة وصعوبة في التنفس؛ لذلك يفضل تعديل العادات الغذائية وتقسيم الإفطار على فترات وبدئه بالتمر والماء إلى أن تتهيأ المعدة والأهم أن تكون الوجبة صحية.

واستكملت الوزارة نصائحها، في تغريدة أخرى على موقع تويتر، بأنه يجب اختيار الأطعمة الغنية بالسوائل مثل الخضار والفواكه وإضافتها إلى وجبة السحو حتى لا يتعرض الجسم للجفاف.

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يشار إلى أن الصيام يحمل العديد من الفوائد الصحية للجسم في حالة اتباع الأساليب الصحية في تناول وجبتي الإفطار والسحور، والتي من أبرزها تمكين الجسم من تفادي مشكلات عديدة والتخلص من السموم الضارة.

واستعرضت قناة «روسيا اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني، سبع فوائد للصيام، أولها تناول التمور، كونها من أهم مكونات مائدة الإفطار خلال شهر رمضان الكريم؛ حيث عدد الخبراء مميزاتها باحتوائها على ألياف ضرورية لتحسين عملية الهضم، فضلًا عن غناها بالبوتاسيوم والماغنيسيوم.

كما يعزز الصيام وظائف الدماغ؛ حيث توصلت دراسة أمريكية إلى أن التركيز الذهني المحقق خلال شهر رمضان، يؤدي إلى إنتاج الجسم المزيد من خلايا الدماغ؛ فيحسن وظائف المخ، فضلًا عن خفض مستويات التوتر جرَّاء الانخفاض الواضح في كمية هرمون الكورتيزول، الذي تنتجه الغدة الكظرية.

ويضمن الصيام التوقف عن العادات السيئة، والتي من بينها التدخين؛ حيث يعطي الجسم قدرة كافية على التأقلم تدريجيًّا مع غياب التدخين؛ ما يمهد تدريجيًّا للتخلص من تلك العادة الضارة بشكل نهائي، بالإضافة إلى انخفاض الكوليسترول في الدم؛ حيث كشف فريق من أطباء القلب في دولة الإمارات أن الصائمين، تنخفض لديهم نسبة الكوليسترول في الدم؛ ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب أو الجلطة الدماغية.

ويساعد الصيام على الحد من الشهية بدعم عملية الانكماش التدريجي في المعدة، بالإضافة إلى دعم عمليات التخلص من السموم؛ حيث يحصل الجسم على فرصة نادرة للجهاز الهضمي، طوال شهر رمضان المبارك، ومع بدء استهلاكه احتياطيات الدهون لتوليد الطاقة، يحرق الجسم السموم الضارة الموجودة في رواسب الدهون، كما يدعم الصيام عملية التمثيل الغذائي، بتحسين معدلات الامتصاص.

