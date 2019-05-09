إجراء 60 عملية عيون بمستشفى الملك خالد
ينطلق -غدًا الجمعة- البرنامج التعاوني بين التجمّع الصحيّ بمنطقة القصيم ومستشفى المك خالد التخصصي للعيون؛ لإجراء عمليات العيون للمرضى بقوائم الانتظار، حيث تشمل المرحلة الأولى 60 عملية جراحية.
وقال الرئيس التنفيذي للتجمّع، الدكتور سلطان بن سعود الشايع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنَّ البرنامج التعاونيّ يأتي في إطار الخطوات الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية وتقليل فترات مواعيد انتظار العيون، وبخاصة في العمليات الجراحية.
وأضاف أنَّ فريقًا طبيًّا من مستشفى الملك خالد، سيبدأ غدًا إجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون، حيث سيتم إجراؤها في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى بريدة المركزي.
وأشار إلى أنّ فريقًا من المستشفى برئاسة مديره التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الراجحي، سبق أن أجرى زيارة للمنطقة، تضمّنت مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بقسم العيون، والإطلاع على التجهيزات الطبية، تمهيدًا لبدء إجراء العمليات الجراحية وتفعيل البرنامج التعاوني
وثمّن الرئيس التنفيذي للتجمع، الجهود المبذولة من فريق مستشفى الملك خالد، مشيدًا بتعاونهم البنَّاء لما فيه خدمة للمرضى والمراجعين بالمنطقة، وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية .
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق البرنامج التعاوني لانتشال عشرات المرضى بالقصيم من قوائم الانتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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