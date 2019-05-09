بالصور.. كليات عنيزة تحتفل بتخريج أولى دفعاتها

احتفلت كليات عنيزة بتخريج الدفعة الأولى من طلابها، برعاية محافظها عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، نائبًا عن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم.

وشهد الحفل تكريم الطلاب المشاركين في المعرض العلمي الطلابي «ابداع1» في مركز الملك فهد الحضاري.

ودشن محافظ عنيزة أركان المعرض وهي مشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات الهندسية المعمارية، المشروعات والأعمال الابتكارية، اللوحات المصممة بالحاسب الآلي، الرسم المعماري، دراسات بصرية، التصميمات الإبداعية، والأعمال الإبداعية لفصول الموهوبات التابعة لإدارة التعليم بعنيزة.

كما شهدت أركان المعرض التصوير الفوتوغرافي، الأفكار الابتكارية، الترجمة والإلقاء وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والبحوث العلمية والنظرية، ومعرض البحوث العلمية والنظرية ووثائق أعمال الملتقى الطلابي الأول لكليات عنيزة «إبداع 1».

وألقى المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، كلمة أكد فيها تألق الإنجاز رغم صعوبة البدايات، مشيرًا إلى الطموحات الكبيرة التي كانت إحدى سمات محافظة عنيزة وتشكلت بتقدير العلم والتعلم كمقصد لطالبيه ولعاشقي المعرفة.

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وقال الدكتور الشتيوي للطلاب: «أنتم أول دفعة من خريجي الكليات نسعد برؤيتكم كقيمة حقيقية وعلامة فارقة في تاريخ الكليات كُنتُم نعم النموذج في مرحلة الطلب والتعلم وها أنتم تغادرونها إلى مرحلة العمل والتطبيق، وأنتم روح هذه المناسبة نقرأ في ملامحكم رؤية وطن وأمل أمة ونتفاءل أن نراكم جزءًا من مرحلة قادمة من التنمية الوطنية والبناء.

واستكمل المشرف العام على كليات عنيزة بكلمته للخريجين: «أنتم تدخلون سوق العمل في مرحلة جديدة تحتفي بالكفاءات وتسير بروح الشباب بقيادة رشيدة من خادم الحرمين الشريفين، وترافقها الروح الطيبة لولي العهد» مقدمًا شكره لأمير المنطقة نظير اهتمامه بالعلم والتعليم، مثمنًا تشريف محافظ عنيزة للاحتفالية.

بعد ذلك ألقى الخريج تركي البويدي كلمة الخريجين، قائلًا: «لقد بدأت خطواتنا في الكليات متوكلين على الله واثقين به تغمرنا سعادة غامرة بالقبول وبشوق لدخول الحرم الجامعي وسط حياة علمية جديدة في صرح توافرت فيه عوامل النجاح من قيادات واعية وأعضاء هيئة تدريس مؤهلة وبنية تحتية متكاملة».

وتابع: «قضينا في تلك الرحاب ساعات لا تنسى مرت كلمح البصر يكللها الطموح والتطلع لمستقبل واعد لنا ولوطن شامخ تبنية سواعدنا».

ثم توالت فقرات الحفل بتقديم أوبريت بعنوان «موطن العز»، تلا ذلك مسيرة الخريجين وتكريم الفائزين بجائزة التميز الأكاديمي والإداري بالكليات وتكريم الجهات الحكومية المشاركة والمتميزين من مسؤولي القطاع الحكومي لإسهاماتهم ودورهم المتميز في خدمة المحافظة، وهم رئيس بلدية عنيزة السابق المهندس عبدالعزيز البسام ومدير التعليم السابق يوسف الرميح.

