بالصور.. عمالة مخالفة تحوِّل استراحة بالطائف إلى مخزن أغذية غير صحية

ضبطت أمانة الطائف، استراحةً حوَّلتها عمالة مخالفة إلى موقع لتعبئة وتغليف التمور والطحينة بطريقة بدائية تفتقر لأدني الشروط الصحية ومتطلبات النظافة.

وكشفت الحملة الرقابية التي نُفِّذت على الموقع العشوائي، عدم حصول العمالة على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض السارية لممارسة هذا النشاط، فيما تمّ إغلاق الاستراحة والتحفظ على محتوياتها وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، مع تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وحذَّرت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية كل من تسوِّل له نفسه المتاجرة بصحة المستهلكين؛ لتحقيق مكاسب سريعة بطريقة مخالفة بأنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحقه .

وتنفّذ أمانة المنطقة حاليًّا، حملةً رقابيةً شاملة عبر 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية تغطي أنحاء المحافظة، مدعومة بالإدارات الإشرافية المختصة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» لمنع التجاوزات الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، وسيستمر تطبيق خطة العمل الرقابي الموسمي طوال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.

