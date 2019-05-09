بالصور.. أمانة الرياض تغلق 21 محلًّا مخالفًا للاشتراطات الصحية

شدَّدت على تطبيق الاشتراطات البلدية
واصلت بلدية العريجاء التابعة لأمانة منطقة الرياض جولاتها اليومية على المحلات ذات العلاقة بالأنشطة الصحية للتأكّد من تطبيق الاشتراطات البلدية، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة».
وأفاد بيانٌ مقتضب صادر عن الأمانة العامة لمنطقة الرياض، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّه تمّت زيارة 180 محلًّا في نطاق البلدية، وأغلقت 21 محلًّا مخالفًا للأنظمة والاشتراطات.
في سياق آخر، رصدت بلدية شمال الرياض التابعة لأمانة الرياض، عددًا من المخالفات والتعديات، مع اتّخاذ الإجراءات النظامية لفصل الخدمات عن تسعة مواقع مخالفة، بينما يجري العمل حاليًّا على استكمال الإجراءات لفصل الخدمات عن ثمانية مواقع استوجبت مخالفاتهم فصل الخدمات حسب الأنظمة.
وكان أمين الرياض المهندس طارق الفارس قد دشَّن أمس الأربعاء مشروعات بلدية في القصب بتكلفة أكثر من 28 مليون ريال، حيث أكّد الفارس أنّ الأمانة تعمل على أن تكون هناك بيئة جميلة ملائمة للإنتاج، وقال: «نحن وكافة بلديات منطقة الرياض نعمل كفريق واحد على رفع مستوى الإنتاج بالتعاون مع كافة الأهالي الذين نلتقي بهم».
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