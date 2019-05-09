الأرصاد وحماية البيئة: تنبيه سكان الرياض والشرقية من تقلبات الطقس

أصدر جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان منطقتي الرياض والشرقية، محذرًا من طقس الساعات المقبلة، والتي تتأثر فيها محافظات المنطقتين، بتساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية.

منطقة الرياض

وذكرت هيئة الأرصاد، أن الخرج، الدوادمي، الرياض، الزلفي، القويعية، المجمعة، حوطة بني تميم، وعفيف، تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة المشار إليها تنتهي في الثانية فجرًا.

المنطقة الشرقية

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وفي نفس السياق، نبه الإنذار المبكر، سكان الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا، بالمنطقة الشرقية من طقس الساعات المقبلة، مشيرًا إلى تأثر تلك المحافظات بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، بدءًا من الثامنة مساء وحتى الثالثة فجرًا.

وتوقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الخميس، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، وكذلك على منطقتي الرياض والقصيم، وأجزاء من مناطق «حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية».