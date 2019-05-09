

جيزان 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم عدداً من المواقع التابعة لقوة الأفواج بـقطاع العارضة، ناقلاً تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمنسوبي القوة.

وشملت جولة نائب أمير المنطقة مقر سرايا المهام الميدانية بالأفواج الأمنية بالعارضة، وعدداً من المواقع التابعة للقوة، مطلعاً على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

واستمع إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد بن فارس الزهراني عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن.

من جانبهم عبر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية.

حضر الجولة وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ والمدير العام لمكتب سمو نائب أمير المنطقة سليمان بن سعيد أبو ملحة.

// انتهى //

20:42ت م

0201





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.