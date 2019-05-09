السعودية اليوم / محافظ طريف يستقبل مدير المعهد العلمي بالمحافظة



طريف 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

استقبل محافظ طريف بدر بن نجر الصقر اليوم مدير المعهد العلمي بالمحافظة صلاح بن ناصر وريد الرويلي بعد تكليفه مؤخراً مديرا للمعهد .

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ، بـ”الرويلي” ، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليه، فيما أعرب “الرويلي” عن شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال، وحرصه الدائم على متابعة أداء الجهات الحكومية .

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19:07ت م

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