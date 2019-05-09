انت الان تتابع تفاصيل خبر "ميسي السعودية" يسقط في اختبار المنشطات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 07:50 مساءً - أعلن نادي الاتحاد السعودي، الخميس، تلقيه إشعاراً من لجنة الرقابة على المنشطات السعودية يفيد بسقوط نجمه الأول، فهد المولد، في اختبار المنشطات.

وقال النادي السعودي المُلقب بـ"العميد"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "تلقى إشعاراً من لجنة المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة فهد المولد".

وأشار إلى أن "مجلس الإدارة يعكف حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي".

ولم يكشف النادي عن تفاصيل إضافية، غير أن تقارير صحفية سعودية ذكرت أن المولد خضع لفحص المنشطات عقب مباراة فريقه والنصر بالدوري المحلي، الشهر المنصرم.

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وكان "المولد" قد أحرز هدفاً في فوز الاتحاد على النصر بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جرت في الـ13 من أبريل المنقضي، كما هزّ شباك النصر مجدداً في انتصار "العميد" على "العالمي" بنتيجة (4-2)، في نصف نهائي كأس ملك السعودية، بعد أسبوعين من المباراة الأولى.

وطبقاً للائحة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فإنه من المنتظر أن يتم إيقاف اللاعب فهد المولد مؤقتاً عن خوض أي مباراة لفريقه؛ حتى حضوره جلسة الاستماع الأولى وتسجيل أقواله بخصوص المادة التي ظهرت في الفحص، ومن ثم سيتم توقيع العقوبة.

تجدر الإشارة إلى أن المولد، المُلقب بـ"ميسي السعودية"، يُعد أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي للكرة السعودية، وقاد منتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018، للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

كما أنه خاض تجربة احترافية قصيرة بعدما دافع عن ألوان ليفانتي، أحد أندية الوسط في الدوري الإسباني لكرة القدم.