قياس يحدد طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد مركز قياس التأكيد على طريقة التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي والمحوسب.

وقال قياس إن اختبار القدرات العامة 5 فرص ويمكن التسجيل في 4 ورقي و 1 محوسب أو 3 ورقي و 2 محوسب.

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والمعروف أن اختبار القدرات العامة يقيس القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى: ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

معلومات حول اختبار القدرات العامة