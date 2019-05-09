جامع الشيخ إبراهيم ميرة بالشرائع يفتح أبوابه للمصلين بصوت الجهني

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - محمد العواجي - مكة المكرمة

‏استهل المصلون، حلول شهر رمضان المبارك بافتتاح جامع الشيخ إبراهيم بن عبد الغني ميرة بحي الشرائع بمكة المكرمة، حيث نادى لصلاة العشاء فيه مؤذنُ المسجد الحرام الشيخ إبراهيم بن عادل المدني وأَمَّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني بحضور نخبة من المشايخ وأعيان مكة المكرمة .

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وقد جرى حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت إمام الجامع الشيخ محمد بن علي العمري ، ثم ألقى كلمة رحب فيها بالحضور وشكر كل من ساهم بجهده في إقامة هذا الجامع المبارك .

بدوره ألقى مدير الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بالعاصمة المقدسة الدكتور مصعب بن حسن الحجاجي كلمة نيابة عن مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة افتتاح الجامع ، وبعدها ألقى ضيف الحفل فضيلة الشيخ الجهني كلمته بهذه المناسبة ، عبر خلالها عن سروره بافتتاح بيتٍ من بيوت الله في رحاب مكة المكرمة داعياً الله أن يجزي خيراً من وقف وراء هذا العمل الخيري الكبير .

بعد ذلك قدم الشيخ إبراهيم ميرة هدايا تذكارية لضيوف الحفل ، وقدم شكره للجميع وعلى رأسهم الشيخ سعود بن يحيى الوادعي الذي أشرف على إنشاء الجامع حتى افتتاحه ، راجياً المولى عز وجل أن ينفع بهذا العمل المسلمين .