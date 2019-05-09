شكرا لقرائتكم 500 وجبة غذائية للنازحين وعابري السبيل في حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-09 500 وجبة غذائية للنازحين وعابري السبيل في حضرموت متابعات الخليج 365 - واس Advertisements قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 500 وجبة غذائية جاهزة للنازحين وعابري السبيل في مديرية تريم بمحافظة حضرموت الوادي.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن الشقيق ومنها مشروع توزيع السلال الغذائية الذي ينفذه المركز في العديد من المناطق والمحافظات اليمنية.









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