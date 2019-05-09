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مصادرة 35 كجم أسماك فاسدة في قنا

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2019-05-09

مصادرة 35 كجم أسماك فاسدة في قنا

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - قنا

نفذت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمس جولات تفتيشية ورقابية، شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ومحال بيع الأسماك، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 35 كجم من لحوم الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجلت عدداً من المخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

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وأكد رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحال التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

 





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