اعتماد حركة القيادات المدرسية في سراة عبيدة

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - سراة عبيدة

اعتمد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي حركة النقل والإنهاء والتجديد للقيادات المدرسية بتعليم سراة عبيدة للعام الدراسي القادم ١٤٤١/١٤٤٠هـ في قطاعي البنين والبنات.

وأكد العتيبي إثر اعتماده للحركة على أهمية دور القادة في نجاح أعمال المدارس والسير بها نحو التميز والإبداع متمنياً لهم التوفيق وموجهاً بتقديم كافة وسائل الدعم لهم من جميع أقسام الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة.

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وكانت اللجنة الرئيسية، قد عقدت اجتماعها الرئيس يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/٨/٢٦هـ لمناقشة ما توصلت إليه اللجان الفرعية للقيادة المدرسية خلال الفترة الماضية وقد أقرت اللجنة حركة النقل والتجديد وإنهاء التكليف للبنين والبنات وأرجأت اللجنة حركة بعض الشواغر إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل الأقسام المختصة فيما يخص المرشحين والمرشحات لسد الشاغر في القيادة المدرسية قبل بداية عودة قادة المدارس لعملهم في ١٤٤٠/١٢/١٧هـ

من جانب آخر أكد مدير الإشراف التربوي عبدالله آل مصلح على المشمولين بالحركة طباعة قرارات التكليف من البريد الإلكتروني للمدرسة مع بداية عودة قادة المدارس لعملهم في ١٤٤٠/١٢/١٧هـ وإكمال ما يلزم والمباشرة في مدارسهم المكلفين بها والتخطيط الجيد لبداية جادة من أول حصة في العام الدراسي والتنسيق مع مكتب التعليم بالفرشة فيما يخص مدارس تهامة قحطان.

من جانبه أوضح أمين اللجنة حسن آل شتوي أن الحركة شملت التجديد لخمسة وسبعين قائداً وتم إنهاء التكليف لتسعة عشر قائداً وتم تدوير ثلاثة من القادة وتم ترشيح اثني عشر مرشحاً لسد الشواغر في تعليم البنين

أما تعليم البنات فقد تم التجديد لإحدى وخمسين قائدة في التعليم العام وإحدى وعشرين قائدة في رياض الأطفال وتم إنهاء تكليف تسع قائدات وتدوير واحدة والرفع بترشيح ما يقارب من ثلاثين مرشحاً ومرشحة للقيادة المدرسية.