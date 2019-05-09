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فيديو عمره 20 عاماً.. الفيصل يجابه الصحوة
متابعات الخليج 365 - الرياض
على مدى سنوات ظل الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة يحارب الفكر المتطرف والتيارات المتشددة التي تستتر خلف الدين.
وكان الأمير خالد الفيصل من أوائل من جابهوا الصحوة في الفترة التي تحدث عنها الشيخ عائض القرني في لقائه التلفزيوني الأخير.
وكان الفيصل يواجه الفكر بالفكر من خلال إلقاء محاضرات في عسير للشباب للتحذير من خطر الغلو والتشدد.
وأظهر مقطع فيديو الأمير خالد الفيصل قبل نحو ٢٠ عاماً وهو يتحدث عن ضرورة مواجهة هذه التيارات، مؤكداً أن الإسلام هو دين التطور والتقدم وليس دين الظلامية والتخلف والانغلاق.
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